Суд отказал в компенсации россиянину, не желающему воспитывать рождённых от донора детей

Костромской областной суд отказал в удовлетворении иска мужчине, который требовал компенсацию морального вреда от клиники репродуктивного здоровья за то, что его супруга забеременела и родила двойню не от него, а от донора.

На сайте инстанции сказано, что супружеская пара на протяжении четырёх лет безуспешно пыталась завести детей и в 2017 году обратилась в клинику. После проведённой процедуры ЭКО женщина забеременела двойней в мае 2018-го, однако её мужа возмутил факт того, что для этого был использован донорский материал. При этом мужчина знал обо всех нюансах процедуры, подписал соответствующие документы и даже участвовал с супругой в выборе донора. Это не помешало истцу заявить, что к детям он не имеет отношения и за месяц до их рождения "был вынужден развестись с супругой".

Мужчина подал иск с требованием взыскать с клиники два миллиона рублей за моральный вред, поскольку "испытывал длительный стресс, постоянное чувство потери, озабоченность собственными нарушениями здоровья", а также 53 тысячи рублей, которые ушли на его лечение. Однако суд первой инстанции и областной суд отказали в удовлетворении иска.

Кроме того, после рождения детей мужчина пытался оспорить отцовство, но в этом ему тоже было отказано, ведь на этапе планирования процедуры ЭКО супружеская пара обязалась взять на себя равные права и обязанности родителей по содержанию и воспитанию будущего ребёнка.