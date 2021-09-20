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Пациентка девять лет ходила к гинекологу, не подозревая, что он её настоящий отец

Женщина подаёт в суд на медика за врачебную халатность, отсутствие информированного согласия, нанесение побоев, мошенничество и причинение морального ущерба.

20 сентября, 07:56

Фото © Facebook / Radio del Mar

35-летняя Морган Хеллквист из Нью-Йорка, США, подала иск против своего 70-летнего гинеколога Морриса Вортмана, узнав, что она его биологическая дочь. Женщина знала, что появилась на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): в 80-х её мать была пациенткой Вортмана, который тогда заявил, что использовал для процедуры донорскую сперму одного из студентов-медиков.

Фото © Facebook / Radio del Mar

Фото © Facebook / Radio del Mar

Однажды Морган решила узнать больше о том самом студенте, и её ждал ряд шокирующих открытий. С помощью анализа ДНК она выяснила, что у неё было шесть сводных братьев и сестёр, тоже появившихся на свет с помощью ЭКО. А позже им вместе удалось установить, что у них есть ещё одна сестра — дочь Вортмана от первого брака. Все они оказались детьми гинеколога, который оплодотворял пациенток, обманывая их и тайно используя свою сперму.

Фото © Twitter / jornalextra, thenewsyard

Фото © Twitter / jornalextra, thenewsyard

Морган посещала Вортмана девять лет, доверяя ему как семейному врачу. Однажды он попросил её снять маску на приёме и позвал свою жену, чтобы она сказала, похожи ли они внешне. А потом якобы усмехнулся и произнёс: "Ты действительно хороший ребёнок", — пишет the Washington Post. Поражённая женщина заявила, что ни за что бы не стала пациенткой Вортмана, если бы знала, что он её родственник.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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