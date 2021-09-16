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В TikTok стал вирусным ролик с реакцией убийцы, который в прямом эфире узнал, что нашли тело жертвы

Преступник внаглую врал журналистам, не зная, какую новость они ему сообщат.

16 сентября, 14:25

Скриншот © TikTok / wohtzup

В июне 2011 года Стивен Макдэниел пробрался в квартиру Лорен Гиддингс, убил её, расчленил и выбросил останки в мусорку. Несколько дней спустя друзья и семья сообщили о пропаже девушки, а убийца, живший по соседству, дал интервью СМИ в прямом эфире, делая вид, что помогает её искать. Спустя десять лет ролик стал вирусным в "Тиктоке", набрав 1,3 млн просмотров.

Видео © TikTok / wohtzup

Во время интервью Стивен заявил, что Лорен была милой и они вместе учились в одном университете в Джорджии, США. Злодей даже предположил, что девушку могли похитить во время пробежки, так как в её квартире всё осталось на своих местах.

Фото © Twitter / mylifeofcrime, Danielle Apolinar

Фото © Twitter / mylifeofcrime, Danielle Apolinar

Однако, когда невозмутимо лгущему убийце сказали, что расчленённое тело Лорен нашли на автостоянке, тот быстро потерял самообладание. Преступник отвёл взгляд, начал часто моргать и заикаться из-за паники. А затем сказал, что ему нужно присесть. Затем злодей вернулся, заявив, что с девушкой почти не пересекался, так как она вела онлайн-уроки, пишет Ladbible.

Позже полицейские провели обыск в его квартире, где обнаружили чехол от ножовки, которой было распилено тело, универсальный ключ от всех замков в доме. Также правоохранители нашли нижнее белье Лорен и увидели посты в блоге, где Стивен писал о пытках женщин. В 2014 году преступник наконец сознался в жестоком убийстве девушки и получил пожизненное.

Жених застрелил студентку меда и убил себя через три недели после того, как сделал ей предложение

Жених застрелил студентку меда и убил себя через три недели после того, как сделал ей предложение

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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