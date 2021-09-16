Жених застрелил студентку меда и убил себя через три недели после того, как сделал ей предложение
Друзья погибшей девушки отметили, что её возлюбленный был довольно ревнив.
Жизнь 23-летней Аны Фантазиу складывалась вполне удачно. Девушка училась в медицинском вузе, мечтая стать врачом, а пока набиралась опыта, подрабатывая медсестрой. Два года назад она встретила свою любовь — Романа Власэ. А три недели назад, во время романтической поездки в Румынию, парень сделал Ане предложение, пишет The Sun.
Однако вместо свадьбы влюблённых ждала трагедия. 28-летний Власэ приехал в дом родителей девушки в селе Фундул-Галбеней, Молдавия. По словам отца Аны, вскоре между семьёй и парнем вспыхнул конфликт, и последний вытащил пистолет и начал угрожать. Мужчина бросился на улицу, чтобы позвать на помощь, но тут же услышал выстрелы. Прибывшие на место полицейские обнаружили два трупа: Власэ застрелил свою невесту и покончил с собой.
По словам подруги Аны, у влюблённых были прекрасные отношения, а ранее на её свадьбе девушка поймала заветный букет. Пара уже пригласила приятельницу на своё бракосочетание, поэтому она была просто в шоке, узнав страшную новость.
Однако коллега убитой, медсестра Мария Бузу, рассказала, что, хотя роман пары и казался идеальным, Власэ был очень ревнив. Ана сама жаловалась на эту его черту.
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