Блогерша сняла последнее видео, прежде чем умереть от CoViD, и эти слова важно услышать каждому

31-летняя Меган Александра Бланкенбиллер из США снимала юмористические тиктоки и была весёлой и улыбчивой девушкой. Однако последние видео на её канале полны боли и отчаяния. В августе Меган оказалась в больнице с коронавирусом и победить болезнь так и не смогла, пишет People.

Фото © Instagram / atasteofalex. Скриншот © TikTok / atasteofalex

Чтобы хоть как-то отвлечься и забыть про страх, блогерша снимала ролики из больничной палаты. Она рассказывала, что становится свидетельницей жутких вещей и слышит, как больные, оторванные от родных людей, стонут от боли.

Я здесь с раннего утра пятницы, и всё, что я слышу, — это стоны и крики людей, страдающих от боли, — людей, которые, остались без близких. И я знаю, каково это Меган Александра Бланкенбиллер

Фото © Instagram / atasteofalex

Но основное, на что делала упор Меган, — это вакцинация. Девушка призналась, что совершила большую ошибку, откладывая прививку. Она была растеряна и хотела получить вакцину вместе с семьёй, но, пока блогерша пыталась собрать всех вместе, драгоценное время было упущено.

Я была напугана и хотела, чтобы я и моя семья сделали прививки одновременно. Но вы знаете, как трудно заставить всех договориться о чём-то, если люди думают иначе. Думаю, это было ошибкой Меган Александра Бланкенбиллер

Видео © TikTok / atasteofalex

В последнем видео, которое стало вирусным, Меган уже говорила с трудом, мучимая одышкой. Пациентка обращалась к зрителям с просьбой о том, чтобы они не повторяли её ошибок и сразу отправились на вакцинацию. Через девять дней Меган скончалась.