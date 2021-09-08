Бывший бойфренд зарезал модель после проведённой вместе ночи, заявив, что она виновата сама
По словам родственников, они не знали, что девушке пришлось пережить в этих нездоровых отношениях, так как она старалась никому не рассказывать о своих проблемах.
Фото © Instagram / georda_farias / celsolobo (Celso Lobo Fotografia)
20-летняя Джордана Натали Салес Фариас из города Ананиндеуа, Бразилия, погибла от руки своего бывшего бойфренда — 22-летнего Лусио Магно Квадроса. Он был первым парнем модели, однако отношения были бурные: влюбленные то расставались, то мирились снова.
В роковую ночь девушка отправилась к нему домой, но наутро у них возник конфликт, который оказался неразрешимым. Когда Джордана возвращалась домой, бывший избранник нанес ей три удара ножом. Девушка скончалась.
Сам Лусио заявил, что он и жертва поссорились из-за сообщений, которые модель увидела в его мобильном. По его словам, девушка первая достала нож и напала на него, а он лишь защищал свою жизнь, пишет G1.
Фото © Instagram / georda_farias, Twitter / matheusviggo
Тем не менее, проведя расследование, правоохранители расценили произошедшее как убийство, а не самооборону. После того как Лусио ударил девушку ножом, он бросил её на улице, не вызвав помощь. Кроме того, ранее Джордана уже подавала заявление в полицию, обвинив экс-бойфренда в рукоприкладстве, после чего был вынесен запретительный судебный приказ, который ещё не действовал на момент убийства.
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