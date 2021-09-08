Бывший бойфренд зарезал модель после проведённой вместе ночи, заявив, что она виновата сама

20-летняя Джордана Натали Салес Фариас из города Ананиндеуа, Бразилия, погибла от руки своего бывшего бойфренда — 22-летнего Лусио Магно Квадроса. Он был первым парнем модели, однако отношения были бурные: влюбленные то расставались, то мирились снова.

Фото © Instagram / georda_farias

В роковую ночь девушка отправилась к нему домой, но наутро у них возник конфликт, который оказался неразрешимым. Когда Джордана возвращалась домой, бывший избранник нанес ей три удара ножом. Девушка скончалась.

Фото © Instagram / georda_farias

Сам Лусио заявил, что он и жертва поссорились из-за сообщений, которые модель увидела в его мобильном. По его словам, девушка первая достала нож и напала на него, а он лишь защищал свою жизнь, пишет G1.

Фото © Instagram / georda_farias, Twitter / matheusviggo