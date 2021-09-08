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Бывший бойфренд зарезал модель после проведённой вместе ночи, заявив, что она виновата сама

По словам родственников, они не знали, что девушке пришлось пережить в этих нездоровых отношениях, так как она старалась никому не рассказывать о своих проблемах.

8 сентября, 14:59

Фото © Instagram / georda_farias / celsolobo (Celso Lobo Fotografia)

20-летняя Джордана Натали Салес Фариас из города Ананиндеуа, Бразилия, погибла от руки своего бывшего бойфренда — 22-летнего Лусио Магно Квадроса. Он был первым парнем модели, однако отношения были бурные: влюбленные то расставались, то мирились снова.

Фото © Instagram / georda_farias

Фото © Instagram / georda_farias

В роковую ночь девушка отправилась к нему домой, но наутро у них возник конфликт, который оказался неразрешимым. Когда Джордана возвращалась домой, бывший избранник нанес ей три удара ножом. Девушка скончалась.

Фото © Instagram / georda_farias

Фото © Instagram / georda_farias

Сам Лусио заявил, что он и жертва поссорились из-за сообщений, которые модель увидела в его мобильном. По его словам, девушка первая достала нож и напала на него, а он лишь защищал свою жизнь, пишет G1.

Фото © Instagram / georda_farias, Twitter / matheusviggo

Фото © Instagram / georda_farias, Twitter / matheusviggo

Тем не менее, проведя расследование, правоохранители расценили произошедшее как убийство, а не самооборону. После того как Лусио ударил девушку ножом, он бросил её на улице, не вызвав помощь. Кроме того, ранее Джордана уже подавала заявление в полицию, обвинив экс-бойфренда в рукоприкладстве, после чего был вынесен запретительный судебный приказ, который ещё не действовал на момент убийства.

Полицейские опознали в жертве авиакатастрофы серийного убийцу проституток, которого искали 21 год

Полицейские опознали в жертве авиакатастрофы серийного убийцу проституток, которого искали 21 год

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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