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Полицейские опознали в жертве авиакатастрофы серийного убийцу проституток, которого искали 21 год

Однако на этом расследование не закончено: правоохранители предполагают, что жертв может быть гораздо больше.

3 сентября, 07:56

Фото © Broward County Sheriff's Office

Пилот Роберт Вагнер Фернандес погиб в авиакатастрофе в Южной Америке в 2005 году. Поговаривали, что в тот момент он бежал из родной Бразилии в Парагвай. В 1996 году мужчина убил свою жену, заявив, что это была самооборона, и его оправдали. Но якобы родственники жертвы не смогли смириться и наняли наёмных убийц, от которых Фернандес и пытался скрыться.

Фото © Broward County Sheriff's Office

Фото © Broward County Sheriff's Office

Однако супруга не единственная жертва Фернандеса. Правоохранители выяснили, что именно он в 2000–2001 годах убил в США трёх наркозависимых проституток, тела которых упаковывал в сумки и чемоданы. Когда в 2001-м нашли труп третьей жертвы, мужчина попал под подозрение, но сбежал в Бразилию, пишет Daily Mail.

Фото © Broward County Sheriff's Office

Фото © Broward County Sheriff's Office

Расследование затянулось на годы. Американские полицейские сопоставили ДНК и отпечатки пальцев, найденные на местах гибели проституток и жены Фернандеса, и хотели снова допросить пилота, но узнали, что мужчина погиб и похоронен в Бразилии. Стражам порядка пришлось ждать разрешения на эксгумацию тела, чтобы наконец сопоставить образцы ДНК и прийти к выводу, что они совпадают.

Правоохранители предполагают, что жертв может быть гораздо больше. Когда Фернандес жил в США, он работал в туристической компании, а также подрабатывал бортпроводником и мог свободно перемещаться по стране и творить свои злодеяния.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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