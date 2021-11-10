В МИД РФ сочли реалистичным введение Западом санкций против Минска из-за кризиса на границе
Мария Захарова также подтвердила, что Россия настроена оказывать Белоруссии и её народу всестороннюю поддержку.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реалистичным сценарий введения Западом санкций в отношении Минска из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. При этом дипломат отметила, что Москва окажет белорусам поддержку.
"Санкции — это, как мы уже все поняли, излюбленный инструмент политики наших западных партнёров, поэтому данный сценарий в общем реалистичен," — заявила Захарова на брифинге.
Дипломат отметила, что приграничные государства Евросоюза предпочитают решать вопросы противодействия незаконным мигрантам не в прямых контактах с белорусскими властями. А также подчеркнула, что односторонние ограничительные меры в отношении суверенных государств неприемлемы и нелегитимны с точки зрения международного права. Кроме того, представитель МИД РФ подтвердила решимость оказывать Белоруссии и её народу всестороннюю поддержку.
При этом Россия считает недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для введения новых санкций против Белоруссии или других стран, включая пятый санкционный пакет Евросоюза, заключила Захарова.
Ранее Лайф сообщал, что Ангела Меркель позвонила Путину, чтобы обсудить ситуацию на границе Белоруссии и Польши. Она попросила главу России повлиять на Минск в ситуации с миграционным кризисом. И.о. канцлера ФРГ назвала бесчеловечной и неприемлемой "инструментализацию" беженцев со стороны "белорусского режима".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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