В МИД РФ сочли реалистичным введение Западом санкций против Минска из-за кризиса на границе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реалистичным сценарий введения Западом санкций в отношении Минска из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. При этом дипломат отметила, что Москва окажет белорусам поддержку.

"Санкции — это, как мы уже все поняли, излюбленный инструмент политики наших западных партнёров, поэтому данный сценарий в общем реалистичен," — заявила Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что приграничные государства Евросоюза предпочитают решать вопросы противодействия незаконным мигрантам не в прямых контактах с белорусскими властями. А также подчеркнула, что односторонние ограничительные меры в отношении суверенных государств неприемлемы и нелегитимны с точки зрения международного права. Кроме того, представитель МИД РФ подтвердила решимость оказывать Белоруссии и её народу всестороннюю поддержку.

При этом Россия считает недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для введения новых санкций против Белоруссии или других стран, включая пятый санкционный пакет Евросоюза, заключила Захарова.