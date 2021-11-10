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Скончался художник-аниматор "Тайны третьей планеты" Дмитрий Куликов

Причины смерти не сообщаются, однако известно, что он умер в больнице. Деятелю культуры было 75 лет.

10 ноября, 15:06
<p>Дмитрий Куликов. Фото © <a href="https://www.animator.ru/?p=show_news&nid=2851" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Аниматор.ру"</a></p>

Дмитрий Куликов. Фото © "Аниматор.ру"

Умер художник-аниматор Дмитрий Куликов, из-под руки которого вышли такие картины, как "Икар и мудрецы", "Тайна третьей планеты", "Лиса Патрикеевна" и другие. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"На 76-м году жизни 9 ноября 2021 года скончался художник-аниматор Куликов Дмитрий Иванович. <...> Его работу отличало высокое мастерство, творческий подход. Бескорыстная преданность делу", — говорится в релизе.

Причины смерти деятеля культуры не сообщаются, однако, по данным портала "Аниматор.ру", Куликов скончался в больнице.

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На студии "Союзмультфильм" художник-аниматор трудился с 1974 года. Он также сотрудничал и с другими студиями — "Кристмас филмз", "Аргус", "Классика", "Шар", работал за рубежом на анимационных студиях Польши, Литвы и Франции. Как карикатурист Куликов стал лауреатом международной выставки "Сатира в борьбе за мир" (1973 год).

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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