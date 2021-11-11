С чижика-пыжика в Петербурге сняли вязаную шапку и шарф
Неизвестные принарядили скульптуру в связи с наступившими холодами, однако это понравилось далеко не всем жителям и гостям города.
Кадр видео © Telegram-канал "Центр. НОВОСТИ"
С чижика-пыжика в Петербурге сняли вязаную шапку и шарф. Видео © Telegram-канал "Центр. НОВОСТИ"
Сотрудники жилкомсервиса № 1 Центрального района Северной столицы привели в порядок бронзовую статую чижика-пыжика, сняв с неё вязаную шапку и шарф. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Отмечается, что неизвестные пытались принарядить скульптуру, что понравилось далеко не всем жителям и гостям Петербурга, они пожаловались в районную администрацию. Там напомнили, что чижик-пыжик уже не раз становился жертвой хулиганов и любителей пошутить.
Ранее Лайф рассказывал, что активисты нарядили в варежки памятники, фонари и деревья в разных городах России. Необычные "арт-объекты" вызвали восторг у местных жителей. Многие люди стали фотографироваться и снимать видео на фоне утеплённых скульптур.
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