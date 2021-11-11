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С чижика-пыжика в Петербурге сняли вязаную шапку и шарф

Неизвестные принарядили скульптуру в связи с наступившими холодами, однако это понравилось далеко не всем жителям и гостям города.

11 ноября, 11:40

Кадр видео © Telegram-канал "Центр. НОВОСТИ"

С чижика-пыжика в Петербурге сняли вязаную шапку и шарф. Видео © Telegram-канал "Центр. НОВОСТИ"

Сотрудники жилкомсервиса № 1 Центрального района Северной столицы привели в порядок бронзовую статую чижика-пыжика, сняв с неё вязаную шапку и шарф. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что неизвестные пытались принарядить скульптуру, что понравилось далеко не всем жителям и гостям Петербурга, они пожаловались в районную администрацию. Там напомнили, что чижик-пыжик уже не раз становился жертвой хулиганов и любителей пошутить.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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