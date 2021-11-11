Постановление об отказе в возбуждении дела после гибели актёра на сцене Большого театра отменено

Следствие отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после смерти актёра Евгения Кулеша на сцене Большого театра. Об этом сообщил адвокат семьи артиста Андрей Алёшкин.

"Изучение материалов проверки показало, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела является преждевременным, поскольку в ходе проверочных работ были не в полном объёме выполнены все необходимые проверочные материалы", — передал он текст документа телеканалу "360".

В документе указывается, что отказ в возбуждении дела в отношении гендиректора учреждения Владимира Урина, режиссёра спектакля "Садко" Елены Балаевой и руководителя службы охраны труда был вынесен 8 ноября. Однако десятого числа после повторного рассмотрения следственным отделом Тверского района столицы вынесено решение об отмене постановления.