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Постановление об отказе в возбуждении дела после гибели актёра на сцене Большого театра отменено

Евгения Кулеша убило декорацией прямо во время оперы "Садко". Следствие организовало новую проверку учреждения и намерено приобщить к материалам иные документы.

11 ноября, 11:27
<p>Фото © Прокуратура Москвы</p>

Фото © Прокуратура Москвы

Следствие отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после смерти актёра Евгения Кулеша на сцене Большого театра. Об этом сообщил адвокат семьи артиста Андрей Алёшкин.

"Изучение материалов проверки показало, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела является преждевременным, поскольку в ходе проверочных работ были не в полном объёме выполнены все необходимые проверочные материалы", — передал он текст документа телеканалу "360".

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В документе указывается, что отказ в возбуждении дела в отношении гендиректора учреждения Владимира Урина, режиссёра спектакля "Садко" Елены Балаевой и руководителя службы охраны труда был вынесен 8 ноября. Однако десятого числа после повторного рассмотрения следственным отделом Тверского района столицы вынесено решение об отмене постановления.

Теперь будет проведена дополнительная проверка, на которую дали 30 дней. К материалам приобщат заключение Государственной инспекции труда Москвы по результатам проверки возможного нарушения трудового законодательства в Большом театре, а также результаты судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, учреждение культуры должно предоставить техническую документацию на подъёмник, перемещающий декорации, и документы, подтверждающие наличие на нём автоматической системы безопасности.

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Напомним, трагедия произошла вечером 9 октября, через несколько минут после начала оперы "Садко". Опускающаяся декорация ударила актёра по голове. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Погибшим оказался 38-летний актёр мимического ансамбля Евгений Кулеш.


Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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