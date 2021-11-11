Ura.ru: Приостановлено расследование гибели главы МЧС Зиничева
Официально эта информация не подтверждена. По мнению неназванного представителя ведомства, это дело пора закрыть.
Евгений Зиничев. Фото © ТАСС / Максим Григорьев
Центральный аппарат Следственного комитета приостановил расследование гибели главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в силовых ведомствах.
Так, по данным высокопоставленного сотрудника СКР, приостановка расследования может означать, что был найден виновный, который скрылся, или его только пытаются установить. Но, по его мнению, в данном деле нет состава преступления и его "давно пора закрыть".
Официально в ведомстве не прокомментировали данную информацию.
Напомним, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно. Временно исполняющим обязанности главы МЧС после гибели Зиничева был назначен его первый заместитель Александр Чуприян.
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