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Ura.ru: Приостановлено расследование гибели главы МЧС Зиничева

Официально эта информация не подтверждена. По мнению неназванного представителя ведомства, это дело пора закрыть.

11 ноября, 11:05
<p>Евгений Зиничев. Фото © ТАСС / Максим Григорьев</p>

Евгений Зиничев. Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Центральный аппарат Следственного комитета приостановил расследование гибели главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

Так, по данным высокопоставленного сотрудника СКР, приостановка расследования может означать, что был найден виновный, который скрылся, или его только пытаются установить. Но, по его мнению, в данном деле нет состава преступления и его "давно пора закрыть".

В память о погибшем главе МЧС Зиничеве по всей России прозвучали пожарные сирены

В память о погибшем главе МЧС Зиничеве по всей России прозвучали пожарные сирены

Официально в ведомстве не прокомментировали данную информацию.

Напомним, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно. Временно исполняющим обязанности главы МЧС после гибели Зиничева был назначен его первый заместитель Александр Чуприян.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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