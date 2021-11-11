В Грузии показали, как Саакашвили сопротивляется и ломает оборудование в тюремной больнице

В Грузии показали, как Саакашвили сопротивляется и ломает медоборудование в тюремной больнице. Видео © Facebook / Special Penitentiary Service of Georgia

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии опубликовала видео транспортировки бывшего президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу. На кадрах видно, что арестованный политик активно сопротивляется и пинает сотрудников, а также с силой бросает медицинское оборудование на пол.

При этом Саакашвили насильно увозят в медучреждение, хватая его за руки и за ноги. Как указали в ведомстве, кадры свидетельствуют об "отменной физической форме" экс-президента. Кроме того, после порчи медоборудования уже последовали правовые реакции, а генеральная инспекция Минюста начала расследование.

Как заметил в беседе с телеграм-каналом издания "Страна.ua" юрист Давид Сакварелидзе, Саакашвили обманули, заявив, что его переводят в обычную больницу, а вместо этого увезли в тюремную. По его словам, это очень небезопасное место для политика, где среди персонала работает много бывших заключённых.