В Грузии показали, как Саакашвили сопротивляется и ломает оборудование в тюремной больнице
По данному факту генеральная инспекция Минюста страны уже начала расследование, заметив, что политик находится в "отменной физической форме".
Кадр видео © Facebook / Special Penitentiary Service of Georgia
В Грузии показали, как Саакашвили сопротивляется и ломает медоборудование в тюремной больнице. Видео © Facebook / Special Penitentiary Service of Georgia
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии опубликовала видео транспортировки бывшего президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу. На кадрах видно, что арестованный политик активно сопротивляется и пинает сотрудников, а также с силой бросает медицинское оборудование на пол.
При этом Саакашвили насильно увозят в медучреждение, хватая его за руки и за ноги. Как указали в ведомстве, кадры свидетельствуют об "отменной физической форме" экс-президента. Кроме того, после порчи медоборудования уже последовали правовые реакции, а генеральная инспекция Минюста начала расследование.
Как заметил в беседе с телеграм-каналом издания "Страна.ua" юрист Давид Сакварелидзе, Саакашвили обманули, заявив, что его переводят в обычную больницу, а вместо этого увезли в тюремную. По его словам, это очень небезопасное место для политика, где среди персонала работает много бывших заключённых.
Ранее Лайф рассказывал, что недовольные переводом Саакашвили в тюремную больницу заключённые учинили беспорядки. Осуждённые нецензурно ругались в адрес экс-президента и выражали протест включением-выключением света в камерах.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Позже специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Адвокат Саакашвили объяснил скандальные кадры.
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