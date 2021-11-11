В Минцифры заявили об отражении рекордной по мощности атаки на "Госуслуги"
Речь идёт о кибернападении, зафиксированном накануне, 10 ноября. Его мощность превышала 680 гигабит в секунду.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Рекордная по мощности кибератака на портал "Госуслуги" была отражена 10 ноября текущего года. Об этом сообщили в Минцифры.
"Отмечаем, что 10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на "Госуслуги", свыше 680 гигабит в секунду", — говорится в релизе ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что уже сегодня, 11 ноября, россияне сообщили о новом сбое в работе "Госуслуг". Сложности возникают и в работе сайта, и в работе мобильного приложения. Предыдущий сбой произошёл 8 ноября, когда вступил в силу приказ Минздрава РФ, устанавливающий новую форму сертификата о вакцинации от ковида. После этого на "Госуслугах" неожиданно вдвое сократился срок действия QR-кодов. Граждане массово жаловались, что выданные на год сертификаты теперь аннулированы. В Минцифры РФ объяснили это техническими работами на портале госуслуг и заверили, что срок действия документов остаётся прежним — один год. В Кремле подтвердили, что в России не обсуждалось и не обсуждается сокращение срока действия QR-кодов для граждан, вакцинированных от ковида и переболевших инфекцией.
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