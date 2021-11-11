Известного музыканта Звёздного "держали в заложниках" ради 15 тысяч

Известный музыкант, композитор и автор-исполнитель Юрий Звёздный несколько дней назад обратился в полицию, заявив, что двое мужчин долго держали его в заложниках и требовали деньги. Об этом сообщает kp.ru.

"Пострадавший сообщил, что в помещении ресторана на улице Шаболовка неизвестные насильно удерживали его, выдвигая требования имущественного характера о передаче денежных средств в сумме 14 800 рублей под угрозой физической расправы", — рассказал источник издания.

Отмечается, что всё это продолжалось довольно долго, а угрозы от незнакомцев становились всё жёстче, однако музыкант отказывался платить вымогателям, тем более нужной суммы у него с собой всё равно не было. Спустя время ситуация утомила даже злоумышленников, и они, достав из кармана артиста кошелёк, покинули заведение. По данным собеседника kp.ru, мужчинам досталось 3100 рублей.

После произошедшего музыкант сразу отправился в полицию и описал напавших. Стражи порядка завели уголовное дело, подозреваемых задержали уже на следующий день. Ими оказались 37-летний уроженец Тверской области и 41-летний житель Москвы. Один из злоумышленников ранее был судим по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе выясняют, как артист оказался в ресторане во время режима нерабочих дней.

45-летний Звёздный уже около 30 лет занимается творчеством и даёт концерты вместе с коллективом, который создал совместно с супругой. Группу причисляют к отечественному андерграунду, сам музыкант гордится, что создал собственное музыкальное направление.