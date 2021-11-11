Россияне перечислили, за что ненавидят свою работу
Среди самых распространённых жалоб — низкая зарплата, переработки, раздражающий начальник и "так себе" коллектив.
Кадр из сериала "Офис" (The Office) © "Кинопоиск"
59% россиян признались в нелюбви к своей работе, а среди основных жалоб — чрезмерная нагрузка и низкая зарплата. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на исследование специалистов карьерного портала MyResume.
Больше всего (33,57%) респонденты оказались недовольны своим окладом, на втором месте — жалобы на переработки (22,86 %), на третьем — большой объём задач вне должностной инструкции (12,5 %). Некоторые россияне (8,93%) пожаловались, что их нервируют начальник, а чуть меньше (по 5,7%) — в бешенстве из-за клиентов и коллег.
Опрос показал, что в некоторых компаниях отсутствует должное материальное оснащение, что тоже является раздражающим фактором для сотрудников. 3,2% участников опроса устали самостоятельно постоянно покупать бумагу, канцелярию и расходные инструменты.
Ранее Лайф писал о самых необычных вакансиях в России. К примеру, в Москве ищут человека на должность "йога-сомелье", в Тамбове — "главного рыбовода", а "охотнику за привидениями" в Новосибирске обещают зарплату от 40 до 150 тысяч рублей в месяц.
Кстати, каждый второй россиянин признался, что нашёл работу по блату. А четверть опрошенных рассказали, что трудоустроились по объявлению или через кадровое агентство.
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