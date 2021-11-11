В Петербурге напомнили об отсутствии ответственности за отказ от вакцинации

В Санкт-Петербурге за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции не предусматривается какая-либо ответственность, поскольку нет соответствующих нормативных актов. Об этом сообщила зампредседателя Комитета по здравоохранению Северной столицы Ольга Гранатович.

"Ответственность на сегодняшний момент администрацией города не установлена. Соответственно, на сегодняшний день мы не говорим ни о какой ответственности", — отметила она в ходе брифинга с журналистами.

При этом Гранатович отметила, что вакцинироваться или нет — решают сами граждане. Этот процесс, по её словам, остаётся на совести каждого человека.

Ранее стало известно, что в Петербурге непривитым пенсионерам ограничат доступ к бытовым услугам и общепиту. А ещё их отстранят от работы. Также установлены конкретные сроки, в которые необходимо вакцинировать от CoViD-19 пожилых. Так, до 15 декабря 2021 года надо поставить первую дозу вакцины, а до 15 января 2022 года — вторую.