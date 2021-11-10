В Петербурге непривитым пенсионерам ограничат доступ к бытовым услугам и общепиту

В Северной столице с 10 ноября введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. При этом, как говорится в постановлении главного санитарного врача города, тем, кто не привился и не получил QR-код, ограничат доступ к общепиту и бытовым услугам.

"Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг, перечисленных в постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121", — указала пресс-служба Управления Роспотребнадзора по городу.

Также установлены конкретные сроки, в которые необходимо вакцинировать пожилых и граждан с хроническими заболеваниями. Так, до 15 декабря 2021 года надо привить первой дозой вакцины, а до 15 января 2022 года — второй. Уточняется, что действие постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к вакцинации.