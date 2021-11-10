В Петербурге непривитым пенсионерам ограничат доступ к бытовым услугам и общепиту
Также установлены конкретные сроки, в которые необходимо вакцинировать от CoViD-19 пожилых. Так, до 15 декабря 2021 года надо поставить первую дозу вакцины, а до 15 января 2022 года — вторую.
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В Северной столице с 10 ноября введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. При этом, как говорится в постановлении главного санитарного врача города, тем, кто не привился и не получил QR-код, ограничат доступ к общепиту и бытовым услугам.
"Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг, перечисленных в постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121", — указала пресс-служба Управления Роспотребнадзора по городу.
В Роспотребнадзоре ответили на вопрос, что грозит петербуржцам старше 60 за отказ от обязательной вакцинации
Также установлены конкретные сроки, в которые необходимо вакцинировать пожилых и граждан с хроническими заболеваниями. Так, до 15 декабря 2021 года надо привить первой дозой вакцины, а до 15 января 2022 года — второй. Уточняется, что действие постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к вакцинации.
Ранее в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом сообщили, что каждый девятый пациент с CoViD-19 старше 60 лет умирает. Специалисты не рекомендовали пожилым людям отказываться от вакцинации, ведь именно эта категория создаёт основную нагрузку на медицинскую сеть.
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