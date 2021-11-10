Владелец влетевшего в авто актрисы Сафоновой BMW: Я его из салона вывез и подарил сыну
По нашим данным, за неполные два года парень накатал на седане сто штрафов, пять из которых не уплатил.
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Владелец BMW, влетевшего на встречке на проспекте Мира в Москве в Hyundai с актрисой Еленой Сафоновой за рулём, Станислав Корноухов рассказал Лайфу, что около двух лет назад купил эту машину в салоне и подарил её сыну. С тех пор автомобиль он не видел.
"Я эту машину два года уже не вижу, на ней страховка на моего сына. Я её из салона вывез и сыну её подарил. Но там не сын был, там ещё кто-то был", — сказал Корноухов, подтвердив, что за рулём могла быть гражданская жена его сына Маргарита Р.
Он добавил, что не общался с сыном после случившегося, заметив, что все участники ДТП находятся в больницах. Станислав уточнил, что, подарив машину, полностью передал её сыну. В то же время, по нашим данным, за неполные два года парень накатал на ней сто штрафов, пять из которых не уплатил.
Напомним, в столичном Дептрансе подтвердили, что ДТП на проспекте Мира сегодня действительно произошло, однако личности двоих пострадавших не раскрываются. Позднее стало известно, что одной из пострадавших оказалась актриса Елена Сафонова, с закрытым переломом надколенника, переломом рёбер и другими травмами она была доставлена в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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