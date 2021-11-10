Владелец влетевшего в авто актрисы Сафоновой BMW: Я его из салона вывез и подарил сыну

Владелец BMW, влетевшего на встречке на проспекте Мира в Москве в Hyundai с актрисой Еленой Сафоновой за рулём, Станислав Корноухов рассказал Лайфу, что около двух лет назад купил эту машину в салоне и подарил её сыну. С тех пор автомобиль он не видел.

"Я эту машину два года уже не вижу, на ней страховка на моего сына. Я её из салона вывез и сыну её подарил. Но там не сын был, там ещё кто-то был", — сказал Корноухов, подтвердив, что за рулём могла быть гражданская жена его сына Маргарита Р.

Он добавил, что не общался с сыном после случившегося, заметив, что все участники ДТП находятся в больницах. Станислав уточнил, что, подарив машину, полностью передал её сыну. В то же время, по нашим данным, за неполные два года парень накатал на ней сто штрафов, пять из которых не уплатил.