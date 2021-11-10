Петрозаводчанин был избит в троллейбусе за просьбу к парочке надеть маски. Видео © VK / "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск"

Жителя Петрозаводска избили пассажиры троллейбуса, которых он попросил надеть маски. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Центр управления регионом Республики Карелия.

Конфликт случился ещё 22 октября. В паблике "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск" мужчина отметил, что попросил кондуктора обратиться к молодым людям, чтобы те надели средства защиты. После этого они устроили потасовку: сначала женщина, не стесняясь в выражениях и несмотря на наличие детей в транспорте, схватила парня за волосы. Когда ему удалось вырваться, он попытался выгнать её из троллейбуса, но в это время к делу подключился спутник дамы.

"Где ты там, герой? Кучерявый, иди сюда, я тебе разобью щас всё", — сказал он и нанёс пострадавшему несколько сильных ударов.

На этом конфликт не завершился, ведь парочка никак не хотела покидать салон, а агрессор продолжал угрожать, используя при этом нецензурную брань и пошлые выражения. При этом утверждал, что парня спасал только находившийся рядом ребёнок.

Следственное управление МВД региона возбудило уголовное дело по статье "Побои". Сейчас личности подозреваемых устанавливаются.