"Не нарушай правила!": Воронежцы выкинули из маршрутки африканца-антимасочника
Парень пытался объяснить, что ему трудно дышать в защитном средстве, поэтому он не собирается надевать его должным образом. "Ковид-диссидент" даже успел разбить нос одному из пассажиров.
Скриншот видео © YouTube / Al D
В Сети распространилось видео инцидента в воронежской маршрутке № 3В, откуда местные жители выгнали афроамериканца, игнорировавшего масочный режим. Об этом пишет телеграм-канал "Воронеж № 1". Студент пытался объяснить остальным пассажирам, что ему трудно дышать, поэтому он не собирается надевать защитное средство на нос.
"Сейчас вылетишь отсюда", "Не нарушай правила!", "Рот закрой", "Ты что, дурак?" — ответили парню другие пассажиры.
Тогда он заявил, что на него не следует кричать. И в результате произошла драка, в ходе которой студент разбил одному из пассажиров нос. Впоследствии толпа выкинула его из маршрутки.
Ранее в США мужчина изрезал ножом охранника Apple Store из-за просьбы надеть маску. Пострадавший получил ранения в лоб, спину и руку, он доставлен в больницу.
Комментариев: 0