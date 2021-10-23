В Сети распространилось видео инцидента в воронежской маршрутке № 3В, откуда местные жители выгнали афроамериканца, игнорировавшего масочный режим. Об этом пишет телеграм-канал "Воронеж № 1". Студент пытался объяснить остальным пассажирам, что ему трудно дышать, поэтому он не собирается надевать защитное средство на нос.

"Сейчас вылетишь отсюда", "Не нарушай правила!", "Рот закрой", "Ты что, дурак?" — ответили парню другие пассажиры.

Тогда он заявил, что на него не следует кричать. И в результате произошла драка, в ходе которой студент разбил одному из пассажиров нос. Впоследствии толпа выкинула его из маршрутки.