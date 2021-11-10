В США заявили о скорой встрече Байдена и Си Цзиньпина

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что глава страны Джо Байден может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в виртуальном формате в ближайшее время.

"Встреча в виртуальном формате <…> вскоре состоится", — сказал Блинкен на конференции DealBook, которую ежегодно организует газета New York Times.

При этом конкретной даты проведения мероприятия глава американского внешнеполитического ведомства не назвал. К слову, по данным агентства Bloomberg, саммит пройдёт уже на следующей неделе.