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В США заявили о скорой встрече Байдена и Си Цзиньпина

Она пройдёт в виртуальном формате, отметил госсекретарь Энтони Блинкен. По некоторым данным, мероприятие состоится уже на следующей неделе.

10 ноября, 16:08
<p>Джо Байден, Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / ZHANG LING / XINHUA, AP Photo/Alex Brandon</p>

Джо Байден, Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / ZHANG LING / XINHUA, AP Photo/Alex Brandon

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что глава страны Джо Байден может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в виртуальном формате в ближайшее время.

"Встреча в виртуальном формате <…> вскоре состоится", — сказал Блинкен на конференции DealBook, которую ежегодно организует газета New York Times.

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При этом конкретной даты проведения мероприятия глава американского внешнеполитического ведомства не назвал. К слову, по данным агентства Bloomberg, саммит пройдёт уже на следующей неделе.

А ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о сроках встречи Путина и Байдена. Представитель Кремля отметил, что чётких договорённостей на данный момент нет, но "всё возможно".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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