Обвиняемый США в кибератаках россиянин перестал выходить на связь

Барнаулец Евгений Полянин, которому в США предъявили обвинение в кибератаках, не выходит на связь даже с родственниками. Его мать сообщила, что узнала о громких обвинениях в адрес сына из новостей. Женщина до сих пор находится в шоковом состоянии и спасается лишь таблетками.

"Я сама тоже живу в Барнауле, но с тех пор, как появилась информация, что сына объявили в розыск, я с ним так и не разговаривала: он не выходит на связь, не берёт трубку", — приводит RT слова Светланы Поляниной.

По словам женщины, нынешняя работа её сына вообще никак не связана с программированием. Светлана также пояснила, что с момента появления в прессе сообщений о розыске Евгения к ней не приходили ни из ФСБ, ни из полиции. Кроме того, российские спецслужбы пока молчат по этому поводу. К слову, у российских правоохранителей на данный момент нет оснований разыскивать Полянина, поскольку его не объявили в международный розыск через Интерпол.

Фото © Twitter / FBI

Известно, что в 2017 году Полянин окончил магистратуру в Алтайском государственном университете (АлтГУ). В свою очередь, однокурсники описывают его как одного из лучших студентов на потоке. По их словам, Евгений хорошо разбирался в программировании, в частности отлично справлялся с написанием кодов.

Отмечается, что до всех этих громких событий, связанных с "кибератаками", имя Полянина уже мелькало в российских новостях. Так, в 2019 году он попал в ДТП, пользуясь сервисом "Яндекс.Такси" в Москве. Тогда парень получил довольно тяжёлые травмы и подал иск о компенсации ущерба, в итоге выиграл суд. По словам его матери, почти целый год Евгений чисто физически не мог даже встать с постели.