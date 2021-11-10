Политолог объяснил, зачем Меркель попросила Путина повлиять на Белоруссию в ситуации с мигрантами

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель попросила президента РФ Владимира Путина повлиять на Белоруссию в ситуации с миграционным кризисом на границе с Польшей, потому что Евросоюз не хочет самостоятельно выстраивать диалог с Минском. Об этом в беседе с Лайфом рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

По мнению специалиста, Меркель пошла на такой шаг, поскольку вот-вот уйдёт из мира большой политики. Если бы она осталась, то вряд ли бы обратилась с подобной просьбой к российскому лидеру.

"Нужно задумываться не о том, что нужно одёргивать Белоруссию, а нужно сторонам ЕС перейти к диалогу с Минском. Не размахивать санкциями, а вести нормальные деловые отношения. <...> Было соглашение между Белоруссией и странами ЕС о регулировании миграции. Поскольку страны ЕС игнорируют все отношения с Белоруссией, то не выполняют своих соглашений", — отметил Оленченко.

В то же время политолог подчеркнул, что РФ не является каким-то указом для такого самостоятельного государства, как Белоруссия. Поэтому лидерам стран Евросоюза необходимо, как считает собеседник, построить диалог с лидером соседней республики Александром Лукашенко без каких-либо посредников.