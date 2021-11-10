Политолог объяснил, зачем Меркель попросила Путина повлиять на Белоруссию в ситуации с мигрантами
Эксперт подчеркнул, что РФ не является каким-то указом для такого самостоятельного государства, как Белоруссия, поэтому ЕС необходимо строить диалог с Минском без всяких посредников.
Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель попросила президента РФ Владимира Путина повлиять на Белоруссию в ситуации с миграционным кризисом на границе с Польшей, потому что Евросоюз не хочет самостоятельно выстраивать диалог с Минском. Об этом в беседе с Лайфом рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.
По мнению специалиста, Меркель пошла на такой шаг, поскольку вот-вот уйдёт из мира большой политики. Если бы она осталась, то вряд ли бы обратилась с подобной просьбой к российскому лидеру.
"Нужно задумываться не о том, что нужно одёргивать Белоруссию, а нужно сторонам ЕС перейти к диалогу с Минском. Не размахивать санкциями, а вести нормальные деловые отношения. <...> Было соглашение между Белоруссией и странами ЕС о регулировании миграции. Поскольку страны ЕС игнорируют все отношения с Белоруссией, то не выполняют своих соглашений", — отметил Оленченко.
В то же время политолог подчеркнул, что РФ не является каким-то указом для такого самостоятельного государства, как Белоруссия. Поэтому лидерам стран Евросоюза необходимо, как считает собеседник, построить диалог с лидером соседней республики Александром Лукашенко без каких-либо посредников.
А ранее в МИД РФ назвали спланированной акцией отказ Польши и ЕС от диалога о мигрантах. Вместе с тем в ведомстве недоумевают, откуда вообще появился разговор о санкциях, а также почему эту ситуацию комментируют все — "от Петра Порошенко до представителей стран Евросоюза".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий увидел связь между миграционным кризисом на границе и политикой Москвы, которая якобы имеет влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко. В Кремле назвали эти слова абсолютно безответственными и неприемлемыми.
Комментариев: 0