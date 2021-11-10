В Нижегородской области многодетного отца избили ногами и насмерть переехали машиной

В Нижегородской области избили и переехали на машине многодетного отца. Видео © T.me / shot_shot

В городе Павлово в Нижегородской области многодетного отца избила толпа неизвестных, а затем его переехала пьяная женщина на автомобиле. Алексей Мышин умер в машине скорой помощи, сообщает телеграм-канал SHOT.

На кадрах, распространившихся в Сети, видно, что вокруг места происшествия собрались люди. Очевидец снял на камеру женщину, которая проехалась по 29-летнему Мышину. "Она пьяная за рулём", — кричат на записи очевидцы. Притом на момент съёмки пострадавший мужчина был ещё жив.

Инцидент произошёл у здания кафе. Отмечается, что Мышина избивали четыре или пять человек. По рассказам друга погибшего, который также подвергся физическому насилию, всё началось со словесной перепалки нетрезвой компании. Хотя потерпевшие хотели разойтись мирным путём, обидчики настаивали на драке. Сначала они напали на приятеля Алексея, тот получил травму носа и сотрясение мозга с частичной потерей памяти.

Затем Мышин вступился за друга, в результате его повалили на землю. Потом женщина из компании отморозков села за руль чужой машины и переехала его. Причём, как указали в Госавтоинспекции, в этот момент "водительница" находилась в состоянии алкогольного опьянения, а также у неё отсутствовали права на управление автомобилем.

Вместе с тем пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области сообщила, что по данному факту следователи организовали доследственную проверку. При этом действиям женщины, наехавшей на Мышина, будет дана юридическая оценка по статье "Убийство".