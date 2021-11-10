На Украине пообещали адекватный ответ в случае нового прорыва границы мигрантами
Сил и средств для этого более чем достаточно, уточнил секретарь Совета национальной безопасности и обороны.
Если нелегальные мигранты вновь прорвут белорусско-польскую границу, Украина адекватно ответит. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов.
"Алгоритм действий будет адекватный, в соответствии с нашим законодательством. Сил и средств будет больше чем достаточно", — сказал он на брифинге, уточнив, что этот вопрос был проговорён.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорвать границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий увидел связь между миграционным кризисом на границе и политикой Москвы, которая якобы имеет влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко. В Кремле назвали эти слова абсолютно безответственными и неприемлемыми.
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