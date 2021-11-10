На Бульварном кольце в Москве скорость движения снизят до 50 км/ч

В Москве максимально разрешённую для автотранспорта скорость снизят до 50 км/ч на Бульварном кольце, Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и других прилегающих улицах. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранс Москвы. При этом о сроках вступления ограничений в силу не уточняется.

Решение об изменении скоростного режима в Дептрансе объяснили риском ДТП на дорогах. Как отметили в ведомстве, аварии и тяжесть последствий происшествий напрямую зависят от превышений.

"Если водитель едет со скоростью 30 км/ч, то в 90% случаев участники аварии получат лёгкие травмы. Выше 50 км/ч — и вероятность смертельного исхода столкновения превысит 90%. В Европе базовая скорость — 50 км/ч, в центре — 30 км/ч", — говорится в релизе.

В ведомстве объяснили, что решили снизить скорость на Бульварном кольце, потому что ежедневно там проходит 130 тысяч пешеходов, а также ездят велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности. При этом в Департаменте транспорта заверили, что ограничение скоростного режима не приведёт к заторам и осложнению движения на данных участках. Также там добавили, что низкая скорость не только спасает жизни, но и способствует уменьшению шума и выхлопов от авто, а также стресса у жителей.