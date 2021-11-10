На Бульварном кольце в Москве скорость движения снизят до 50 км/ч
Притормозить водителям придётся также на Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и других прилегающих улицах.
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В Москве максимально разрешённую для автотранспорта скорость снизят до 50 км/ч на Бульварном кольце, Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и других прилегающих улицах. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранс Москвы. При этом о сроках вступления ограничений в силу не уточняется.
Решение об изменении скоростного режима в Дептрансе объяснили риском ДТП на дорогах. Как отметили в ведомстве, аварии и тяжесть последствий происшествий напрямую зависят от превышений.
"Если водитель едет со скоростью 30 км/ч, то в 90% случаев участники аварии получат лёгкие травмы. Выше 50 км/ч — и вероятность смертельного исхода столкновения превысит 90%. В Европе базовая скорость — 50 км/ч, в центре — 30 км/ч", — говорится в релизе.
В ведомстве объяснили, что решили снизить скорость на Бульварном кольце, потому что ежедневно там проходит 130 тысяч пешеходов, а также ездят велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности. При этом в Департаменте транспорта заверили, что ограничение скоростного режима не приведёт к заторам и осложнению движения на данных участках. Также там добавили, что низкая скорость не только спасает жизни, но и способствует уменьшению шума и выхлопов от авто, а также стресса у жителей.
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Ранее Лайф сообщал, что авто предложили оборудовать внутренним ограничителем скорости. Проект "20 идей по развитию России", который создал Дмитрий Давыдов, предлагает властям ввести новые меры для водителей, которые нарушают скоростной режим.
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