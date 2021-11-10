Патрушев предрёк гуманитарный кризис в Афганистане
По словам секретаря Совбеза РФ, голодает свыше 18 миллионов жителей этой азиатской страны. Там не первый год продолжается засуха, а цены на продовольствие растут.
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Афганистан находится на грани гуманитарного кризиса. По его словам, в стране голодает 18 миллионов человек, передаёт ТАСС.
"Афганистан находится фактически на грани гуманитарного кризиса. Не первый год продолжается засуха, цены на продовольствие растут, голодает уже более 18 миллионов человек", — заявил Патрушев журналистам в Нью-Дели по итогам многосторонних консультаций по афганской проблематике.
Он отметил, что при этом США и союзные страны, вместо того чтобы признать ответственность за развал афганской экономики и социальной сферы, продолжают способствовать дальнейшей деградации ситуации путём изоляции государства.
Ранее Лайф сообщал, что Россия направит Афганистану очередную партию гуманитарной помощи. Также из страны вывезут жителей, которые имеют российское гражданство.
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