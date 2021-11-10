СНБО Украины ввёл санкции против курсирующих в США самолётов Медведчука
Речь идёт о трёх лайнерах, принадлежащих политику и его однопартийцу Тарасу Козаку. Как отметили в ведомстве, любой перемещающийся без разрешения воздушный транспорт ждёт такая же участь.
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении санкций против ряда самолётов, которые незаконно летали в США. Об этом сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.
"Сегодня было принято решение в отношении трёх самолётов, которые продолжают курсировать в США, на компании которых они были оформлены. Было принято решение о наложении санкций", — приводит телеканал "Дом" его слова.
Отметим, что речь идёт о трёх лайнерах, которые принадлежат главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку. По словам Данилова, "перемещающиеся без разрешения" самолёты будут подпадать под ограничительные меры. Он также напомнил, что самолёт Медведчука с первого дня наложения на него санкций находится в аэропорту Жуляны, однако теперь воздушное судно имеет другое название.
Напомним, 12 октября суд в Киеве отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о "схемах" импорта угля из Донбасса. Поскольку такая мера пресечения может длиться не более полугода, было заявлено новое ходатайство. Сам политик назвал дело сфабрикованным, а доказательства прокуроров — недостаточными. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал условие, при котором с удовольствием выдаст Медведчука России.
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