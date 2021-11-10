СНБО Украины ввёл санкции против курсирующих в США самолётов Медведчука

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении санкций против ряда самолётов, которые незаконно летали в США. Об этом сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.

"Сегодня было принято решение в отношении трёх самолётов, которые продолжают курсировать в США, на компании которых они были оформлены. Было принято решение о наложении санкций", — приводит телеканал "Дом" его слова.

Отметим, что речь идёт о трёх лайнерах, которые принадлежат главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку. По словам Данилова, "перемещающиеся без разрешения" самолёты будут подпадать под ограничительные меры. Он также напомнил, что самолёт Медведчука с первого дня наложения на него санкций находится в аэропорту Жуляны, однако теперь воздушное судно имеет другое название.

