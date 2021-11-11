Вице-мэр уральского города призвал не желающих прививаться уехать из России
Чиновник отметил, что те люди, которые прошли вакцинацию от коронавируса, следуют правилам, "установленным по всей стране".
Фото © Pixabay
Заместитель главы Администрации города Каменск-Уральский Денис Нестеров считает, что не желающие прививаться от коронавируса россияне должны покинуть страну. Таким мнением он поделился, отвечая на вопрос о "недобровольности" вакцинации и различных ограничениях для противников прививки, сообщает портал E1.ru.
"А почему те, кто провакцинировался, должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными? В обратную сторону давайте посмотрим. <...> Не хотите выполнять правила — переезжайте. Откуда такое пишут обычно? С Канады, с Беларуси", — сказал чиновник
Он подчеркнул, что те, кто прошёл вакцинацию и ревакцинацию, действуют в соответствии с правилами, которые установлены в России. Как отмечает портал, с официального YouTube-канала каменской телекомпании прямую трансляцию, в которой прозвучало заявление Нестерова, уже удалили.
Ранее Лайф рассказывал, что глава СПЧ Валерий Фадеев поддержал идею прописать в законе возможность обязательной вакцинации. По его мнению, это позволит избежать в стране "правовых нестыковок" в случае введения такой меры.
Комментариев: 0