Вице-мэр уральского города призвал не желающих прививаться уехать из России

Заместитель главы Администрации города Каменск-Уральский Денис Нестеров считает, что не желающие прививаться от коронавируса россияне должны покинуть страну. Таким мнением он поделился, отвечая на вопрос о "недобровольности" вакцинации и различных ограничениях для противников прививки, сообщает портал E1.ru.

"А почему те, кто провакцинировался, должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными? В обратную сторону давайте посмотрим. <...> Не хотите выполнять правила — переезжайте. Откуда такое пишут обычно? С Канады, с Беларуси", — сказал чиновник

Он подчеркнул, что те, кто прошёл вакцинацию и ревакцинацию, действуют в соответствии с правилами, которые установлены в России. Как отмечает портал, с официального YouTube-канала каменской телекомпании прямую трансляцию, в которой прозвучало заявление Нестерова, уже удалили.