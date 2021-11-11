В Москве стартовала третья фаза исследования вакцины от ковида для подростков

В Москве стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М". Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В Москве на базе 10 поликлиник и двух детских больниц стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от CoViD-19 для подростков. Участниками станут три тысячи детей в возрасте 12–17 лет. Летом этого года на базе двух детских столичных больниц мы начали первую и вторую фазы клинического исследования, которые продлятся год", — говорится в релизе.

Отмечается, что предварительные результаты позволяют сделать заключение об эффективности и безопасности препарата. По итогам первых двух фаз исследования Национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи принял решение о дозировке "Спутника М" для подростков — одна пятая часть "Спутника V". Уточняется, что вакцинация будет проходить в два этапа.

На данный момент уже около двух тысяч человек в возрасте от 12 до 17 лет подали заявки на участие в исследовании. 8 ноября начался медосмотр первых добровольцев, его прошло уже 208 человек, а 10 ноября 18 ребятам сделали прививки. На протяжении всего исследования подростки будут вести дневник самочувствия в мобильном приложении, также за ними будут наблюдать врачи.