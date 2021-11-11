В Минпромторге раскрыли объёмы производства вакцин от ковида в квартал

Россия вышла на производство 150 миллионов комплектов вакцин от коронавируса в квартал, планируется сохранить данную динамику. Об этом сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в беседе с ТАСС.

"Мощности разогнаны, и в итоге достигнут оптимальный объём в 150 миллионов комплектов за квартал. В принципе, он примерно таким и останется, смысла разгонять дальше нет — хватает и на полное покрытие внутренних потребностей, и на экспорт", — сказал Осьмаков.

Он также отметил, что планы выпуска постоянно изменяются. При этом в основном производятся вакцины от коронавируса "Спутник V" и "Спутник лайт", а их выпуск легко масштабируется в зависимости от спроса.