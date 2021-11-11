В Минпромторге раскрыли объёмы производства вакцин от ковида в квартал
По словам замглавы министерства, такого количества хватит для удовлетворения внутренних потребностей и экспортных заявок.
Фото © t.me / "Спутник V"
Россия вышла на производство 150 миллионов комплектов вакцин от коронавируса в квартал, планируется сохранить данную динамику. Об этом сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в беседе с ТАСС.
"Мощности разогнаны, и в итоге достигнут оптимальный объём в 150 миллионов комплектов за квартал. В принципе, он примерно таким и останется, смысла разгонять дальше нет — хватает и на полное покрытие внутренних потребностей, и на экспорт", — сказал Осьмаков.
Он также отметил, что планы выпуска постоянно изменяются. При этом в основном производятся вакцины от коронавируса "Спутник V" и "Спутник лайт", а их выпуск легко масштабируется в зависимости от спроса.
Ранее в Минпромторге заявили, что россиянам не стоит ждать новых вакцин от коронавируса. Как отметил замглавы министерства, исследований ведётся много, но они все проходят в спокойном режиме. По его словам, можно говорить о новых формах уже созданных препаратов.
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