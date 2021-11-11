Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае
По предварительным данным, все находившиеся на борту люди живы и не пострадали.
Фото © МЧС России / ТАСС
Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в районе посёлка Светлогорска Красноярского края. Все находившиеся на борту люди живы. К месту ЧП выдвинулись спасатели.
"Совершил жёсткую посадку в районе посёлка Светлогорска, предварительно, пострадавших нет. Группа сотрудников летит к месту ЧП", — рассказали Лайфу в региональном ГУ МЧС России.
Источник Лайфа уточняет, что вертолёт не долетел буквально 800 метров до места посадки. Сам борт повреждён, но экипаж не пострадал и сообщил об инциденте в экстренные службы.
А в начале ноября в Иркутской области разбился самолёт Ан-12. Летевший с Чукотки борт пропал с радаров 3 ноября в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха Иркутской области. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". Согласно уточнённым данным, на борту находилось девять человек. Выживших в результате крушения нет. Лайф публиковал список из семи погибших членов экипажа и пассажиров. Восьмой и девятой жертвой стали руководители авиакомпании "Заполярье".
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