Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в районе посёлка Светлогорска Красноярского края. Все находившиеся на борту люди живы. К месту ЧП выдвинулись спасатели.

"Совершил жёсткую посадку в районе посёлка Светлогорска, предварительно, пострадавших нет. Группа сотрудников летит к месту ЧП", — рассказали Лайфу в региональном ГУ МЧС России.