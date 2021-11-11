В Турции отвергли обвинения Польши в причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию
В Анкаре предложили Варшаве направить в страну специалистов, "чтобы общественность была проинформирована по этому вопросу надлежащим образом".
Фото © ТАСС / Пограничный комитет Белоруссии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с польским коллегой Збигневом Рау отверг обвинения в адрес Анкары в причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве Турции.
"Главы МИД Турции и Польши обсудили ситуацию с незаконной миграцией на польско-белорусской границе. Чавушоглу отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании "Турецкие авиалинии" [в причастности к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию]", — сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что министр иностранных дел Турции также предложил Польше направить в страну специалистов, "чтобы общественность была проинформирована по этому вопросу надлежащим образом".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий увидел связь между миграционным кризисом на границе и политикой Москвы, которая якобы имеет влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко. В Кремле назвали эти слова абсолютно безответственными и неприемлемыми.
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