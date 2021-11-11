В Турции отвергли обвинения Польши в причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с польским коллегой Збигневом Рау отверг обвинения в адрес Анкары в причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве Турции.

"Главы МИД Турции и Польши обсудили ситуацию с незаконной миграцией на польско-белорусской границе. Чавушоглу отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании "Турецкие авиалинии" [в причастности к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию]", — сообщил собеседник агентства.