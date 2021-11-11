Минюст подготовил новые штрафы для российских автомобилистов

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) войдёт несколько норм, касающихся водителей. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на документ от Минюста.

В частности, речь идёт о санкциях за управление автомобилем с нечитаемым грязным номером. В том случае, если это не первое такое нарушение, водителя могут оштрафовать на пять тысяч рублей или даже лишить прав. Кроме того, рецидив с чрезмерной тонировкой обойдётся нарушителю в три тысячи рублей.

Также усилятся санкции за отказ остановиться по требованию сотрудников полиции. Сейчас нарушитель, как правило, платит штраф в размере 500–800 рублей, а в обновлённом КоАП наказание предусматривает лишение прав на срок до трёх лет или штраф 40 тысяч рублей за неоднократный отказ остановиться, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан. В проекте уточняется, что речь идёт о тех случаях, когда полиция вынуждена гнаться за нарушителем или даже открывать огонь.

В проекте кодекса также предусматривается увеличение санкции за стоянку вне специально отведённых "карманов" с одной тысячи до трёх тысяч рублей. Вместе с тем предлагается ввести штраф в размере от одной до двух тысяч рублей за управление "средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования", например снегоходами, болотоходами, кроссовыми мотоциклами, мотоблоками и другими. А максимальную санкцию за перевозку детей без автокресла предлагается увеличить с трёх тысяч до пяти тысяч рублей.

Помимо прочего в документе говорится о санкциях за систематические нарушения, опасное вождение, парковку автомобиля на газоне, выбрасывание мусора из транспортного средства. Указывается, что Минюст планирует полностью отказаться от применения административного ареста для водителей "в рамках гуманизации законодательства об административных правонарушениях".