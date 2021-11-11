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"Он без мамы": На Сахалине рыбаки спасли из сетей детёныша косатки

Маленький пленник "плакал" и извивался во время проведения спасательной операции.

11 ноября, 05:12

На Сахалине рыбаки спасли из сетей детёныша косатки. Видео © Instagram / sakhhook

Жители Сахалина спасли от неминуемой гибели детёныша косатки. Животное рыбаки случайно заметили в браконьерских сетях и провели целую операцию по его вызволению.

"Это тот самый незабываемый день на морской рыбалке. Закрывая навигацию, мы освободили кита из брошенной сетки. Хорошо, что мы его заметили и спасли, теперь Малыш на свободе", — написали рыбаки в своём аккаунте в "Инстаграме", поинтересовавшись у комментаторов, какое именно животное им удалось освободить.

На опубликованной записи видно, что мужчины плыли на моторной лодке и заметили рыболовную сеть с поплавками. В ней и билась маленькая косатка. Если бы вовремя не появились островитяне с удочками, ножом, камерой и добрыми сердцами, то детёныш бы не выжил.

После освобождения малыш благодарно вильнул хвостом и уплыл. Островитяне не скрывали свою радость от совершённого доброго дела.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Магадане тоже спасли застрявшего у берега детёныша косатки. Спасатели и местные жители помогли ему сдвинуться с отмели, и малыш самостоятельно уплыл в море.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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