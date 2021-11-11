На Сахалине рыбаки спасли из сетей детёныша косатки. Видео © Instagram / sakhhook

Жители Сахалина спасли от неминуемой гибели детёныша косатки. Животное рыбаки случайно заметили в браконьерских сетях и провели целую операцию по его вызволению.

"Это тот самый незабываемый день на морской рыбалке. Закрывая навигацию, мы освободили кита из брошенной сетки. Хорошо, что мы его заметили и спасли, теперь Малыш на свободе", — написали рыбаки в своём аккаунте в "Инстаграме", поинтересовавшись у комментаторов, какое именно животное им удалось освободить.

На опубликованной записи видно, что мужчины плыли на моторной лодке и заметили рыболовную сеть с поплавками. В ней и билась маленькая косатка. Если бы вовремя не появились островитяне с удочками, ножом, камерой и добрыми сердцами, то детёныш бы не выжил.

После освобождения малыш благодарно вильнул хвостом и уплыл. Островитяне не скрывали свою радость от совершённого доброго дела.