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Учёные подсказали простой способ избежать старческой деменции

Участники исследования без особых усилий смогли отдалить начало разрушительных процессов в мозге.

11 ноября, 04:08

Фото © Pexels

Риск развития деменции можно снизить благодаря двум с половиной часам физической активности в неделю. К такому выводу пришли учёные из Бостонского университета. В исследовании приняли участие 1099 мужчин и 1276 женщин.

Как пишет журнал JAMA, в рамках исследования состояние мозга отслеживали акселерометрами и с помощью магнитно-резонансной томографии. Выяснилось, что добровольцы, которые 150–300 минут в неделю проявляли физическую активность, в том числе даже просто ходили на прогулку, отдаляли старение мозга на 1,1 года. У тех же, кто проходил более 7500 шагов, мозг старел на 1,4–2,2 года медленнее. А чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции.

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Ранее Лайф писал, что диетолог перечислила продукты, которые тоже снижают риск деменции. В них содержатся вещества, которые обеспечивают передачу нервного импульса между клетками головного мозга.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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