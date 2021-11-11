Учёные подсказали простой способ избежать старческой деменции

Как пишет журнал JAMA, в рамках исследования состояние мозга отслеживали акселерометрами и с помощью магнитно-резонансной томографии. Выяснилось, что добровольцы, которые 150–300 минут в неделю проявляли физическую активность, в том числе даже просто ходили на прогулку, отдаляли старение мозга на 1,1 года. У тех же, кто проходил более 7500 шагов, мозг старел на 1,4–2,2 года медленнее. А чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции.