Пьяный россиянин с компанией жёг покрышки, а затем избил полицейского

Пьяный 34-летний россиянин в компании таких же друзей нарушал общественный порядок на территории улицы Тимошенко в Красноярске. Выпивавшие толпой жгли покрышки и перекрыли своими автомобилями проезжую часть. Соседи вызвали наряд полиции. Но на требования сотрудников МВД прекратить дебош хулиганы не реагировали, более того, несколько человек стали оказывать активное сопротивление.

"При помещении нарушителей в патрульный автомобиль, выражая недовольство законными действиями представителей власти, находившихся при исполнении должностных обязанностей, один из мужчин из этой же компании нанес полицейскому множественные удары рукой по голове и различным частям тела", — сообщает Следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Охладить пыл агрессоров смогли только несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия в воздух. Все участники инцидента были задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте мужчины, напавшего на полицейского.