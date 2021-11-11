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Пьяный россиянин с компанией жёг покрышки, а затем избил полицейского

Остановить его удалось только выстрелами из табельного оружия в воздух. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.

11 ноября, 03:46

Фото © Pexels

Пьяный 34-летний россиянин в компании таких же друзей нарушал общественный порядок на территории улицы Тимошенко в Красноярске. Выпивавшие толпой жгли покрышки и перекрыли своими автомобилями проезжую часть. Соседи вызвали наряд полиции. Но на требования сотрудников МВД прекратить дебош хулиганы не реагировали, более того, несколько человек стали оказывать активное сопротивление.

"При помещении нарушителей в патрульный автомобиль, выражая недовольство законными действиями представителей власти, находившихся при исполнении должностных обязанностей, один из мужчин из этой же компании нанес полицейскому множественные удары рукой по голове и различным частям тела", — сообщает Следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Охладить пыл агрессоров смогли только несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия в воздух. Все участники инцидента были задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте мужчины, напавшего на полицейского.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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