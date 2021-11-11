СМИ: США разместят в ФРГ ракеты, за 21 минуту долетающие до Москвы
Но дело в том, что эти гиперзвуковые реактивные снаряды ещё не приняты на вооружение. Ранее сообщалось, что испытания проходят не гладко.
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Соединённые Штаты направят в ведение 56-го артиллерийского командования в Германии свои новые гиперзвуковые ракеты "Тёмный орёл". Они будут способны развивать скорость 6500 километров в час, то есть будут способны "нанести удар по Москве за 21 минуту". Об этом пишет британский таблоид The Sun.
Как отмечает газета, на этой неделе прошла церемония восстановления Министерством обороны США 56-го артиллерийского командования. Его штаб развёрнут в западном округе Майнц-Кастель. Расформировано командование было в 1991 году в связи с распадом Советского Союза. Возрождается же оно, как пишут The Sun, на фоне растущей обеспокоенности в Пентагоне по поводу новых российских ракет.
Глава командования — генерал Стивен Мараниан — заявил, что американская разработка обеспечит союзников по НАТО "значительным потенциалом для проведения многодоменных операций".
Ранее Лайф рассказывал, что у России есть чем ответить НАТО. В том числе если Украина позволит Североатлантическому альянсу ввести войска. Это приблизило бы инфраструктуру военного блока к РФ.
Также сообщалось, что США отложили испытания гиперзвукового оружия перед встречей Байдена и Путина. А затем СМИ узнали, что Штаты провалили испытания той самой гиперзвуковой ракеты, "способной долететь до Москвы за 20 минут".
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