СМИ: США разместят в ФРГ ракеты, за 21 минуту долетающие до Москвы

Соединённые Штаты направят в ведение 56-го артиллерийского командования в Германии свои новые гиперзвуковые ракеты "Тёмный орёл". Они будут способны развивать скорость 6500 километров в час, то есть будут способны "нанести удар по Москве за 21 минуту". Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Как отмечает газета, на этой неделе прошла церемония восстановления Министерством обороны США 56-го артиллерийского командования. Его штаб развёрнут в западном округе Майнц-Кастель. Расформировано командование было в 1991 году в связи с распадом Советского Союза. Возрождается же оно, как пишут The Sun, на фоне растущей обеспокоенности в Пентагоне по поводу новых российских ракет.

Глава командования — генерал Стивен Мараниан — заявил, что американская разработка обеспечит союзников по НАТО "значительным потенциалом для проведения многодоменных операций".