Глава "Нафтогаза" Витренко указал на "главный изъян" "Северного потока – 2"

У трубопровода "Северный поток – 2" есть один "изъян", из-за которого он якобы проигрывает газотранспортной системе Украины, заявил глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко. По его мнению, "значительно удобнее" российского газопровода украинскую ГТС делает наличие резерва труб.

"У нас на основных маршрутах идёт не одна труба, а несколько, и поэтому есть резерв, в отличие от того же "Северного потока – 2", где резервные трубы просто отсутствуют. Оператор регулярно следит за состоянием нашей ГТС и даже может производить ремонт на отдельных участках, не останавливая весь трубопровод", — заявил Витренко в статье для портала NV.ua.

Как считает топ-менеджер "Нафтогаза", ещё один "проигрышный" момент для "Северного потока – 2" заключается в том, что газотранспортная система Украины якобы удобнее расположена.

"Например, из месторождений в Центральной Азии в страны Западной Европы она (транспортировка. — Прим. Лайфа) значительно удобнее российской", — пишет Витренко.

А ранее глава "Нафтогаза" предрёк войну с Россией после запуска "Северного потока – 2". По словам Витренко, текущее сохранение украинского транзита якобы является одним из немногих сдерживающих факторов для Москвы.