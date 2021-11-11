Маск выполнил обещание и продал часть акций Tesla
Для этого миллиардер реализовал опционы и получил ценные бумаги по цене ниже рыночной примерно в 200 раз.
Илон Маск. Фото © Instagram / elonmusk
Американский миллиардер Илон Маск, который на время стал самым богатым человеком на земле, выполнил обещание и продал часть акций компании Tesla. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, которое ознакомилось с документом о сделке, Маск получил акции по опционам за 6,24 доллара за штуку (при их рыночной стоимости около 1100 долларов). Затем впервые с 2016 года продал ценные бумаги. Как сообщает CNBC, бизнесмен выручил в итоге 1,1 миллиарда долларов. Но продал он лишь 930 тысяч акций, а в его распоряжении ещё 170 миллионов ценных бумаг компании.
Ранее Лайф рассказывал, что Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $300 миллиардов. Новых высот он достиг благодаря росту цен на акции созданной им компании по производству электромобилей Tesla. Вопрос о продаже ценных бумаг возник, когда перед бизнесменом встал вопрос, как оплатить многомиллиардные налоги. Как поступить, он спросил у пользователей "Твиттера" и пообещал последовать любому их решению. Те проголосовали за продажу.
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