Маск выполнил обещание и продал часть акций Tesla

Американский миллиардер Илон Маск, который на время стал самым богатым человеком на земле, выполнил обещание и продал часть акций компании Tesla. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, которое ознакомилось с документом о сделке, Маск получил акции по опционам за 6,24 доллара за штуку (при их рыночной стоимости около 1100 долларов). Затем впервые с 2016 года продал ценные бумаги. Как сообщает CNBC, бизнесмен выручил в итоге 1,1 миллиарда долларов. Но продал он лишь 930 тысяч акций, а в его распоряжении ещё 170 миллионов ценных бумаг компании.