С четвертой попытки: Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту запущен к МКС
Этот старт много раз откладывался. Причиной называли в том числе неподходящие погодные условия на мысе Канаверал.
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту запущен к МКС. Видео © Twitter / NASA
В США после череды переносов запуска сегодня удалось отправить к Международной космической станции корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. Об этом сообщает американское космическое агентство (NASA).
Как отмечается, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 21:04 по местному времени (05:04 мск 11 ноября).
В составе экипажа американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также европейский Маттиас Маурер. Ожидается, что на космической станции они проведут около полугода.
А двумя днями ранее на Землю вернулся другой экипаж астронавтов. Изначально предполагалось, что они встретятся на орбите, но сегодняшний старт несколько раз переносили — дважды из-за непогоды и один раз из-за плохого самочувствия одного из астронавтов.
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