Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту запущен к МКС. Видео © Twitter / NASA

В США после череды переносов запуска сегодня удалось отправить к Международной космической станции корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. Об этом сообщает американское космическое агентство (NASA).

Как отмечается, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 21:04 по местному времени (05:04 мск 11 ноября).

В составе экипажа американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также европейский Маттиас Маурер. Ожидается, что на космической станции они проведут около полугода.