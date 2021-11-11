Юрист рассказал, кто не вправе просить копию паспорта

Юридически предоставление копии паспорта — право гражданина, а не обязанность. На этот лист из документа переносятся личные данные, и человек может давать или не давать разрешение на их использование. Такое пояснение дал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Вместе с тем в интервью агентству "Прайм" он отметил, что случаи бывают разные. Иногда самому гражданину удобнее передать кому-либо копию паспорта, чтобы оформление документов шло быстрее. Например, в государственных органах. Учитывая, что там, как правило, и так есть все данные о гражданине, это вряд ли вызовет какие-то проблемы.

Также Миронов считает логичной передачу копии паспорта в банке или газовой службе. Юрист отмечает, что обжаловать такое требование можно, но зачастую себе дороже. Придётся обращаться в суд, и процесс может затянуться на годы.

"Однако во многих случаях предоставлять копию паспорта не следует — например, в магазине при покупке, а также и при возврате товара, однако сам паспорт при этом предъявить придётся, как и в случае обращения в салон связи. Аналогичная ситуация возникает при обращении к нотариусу, при подаче документов в суд, при устройстве на работу и во многих иных случаях", — говорит Анатолий Миронов.