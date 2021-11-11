Под прикрытием ковида: Поляки для перевозки мигрантов превратили микроавтобус в лжескорую
Защитная маскировка оказалась недостаточно профессиональной и вызвала подозрения у полиции.
Фото © Полиция Варминьско-Мазурского воеводства
Полиция Варминьско-Мазурского воеводства Польши остановила микроавтобус, который был замаскирован под ковидную скорую. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Каково же было удивление полицейских, когда внутри этой "скорой" они нашли 18 нелегальных мигрантов. На них были надеты защитные комбинезоны. Автомобиль вызвал подозрения из-за недостаточно профессиональной маскировки. А внутри не было положенного для скорых медицинского оборудования.
За организацию незаконного пересечения границы двум жителям Варшавы теперь грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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