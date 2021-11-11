Полиция Варминьско-Мазурского воеводства Польши остановила микроавтобус, который был замаскирован под ковидную скорую. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Каково же было удивление полицейских, когда внутри этой "скорой" они нашли 18 нелегальных мигрантов. На них были надеты защитные комбинезоны. Автомобиль вызвал подозрения из-за недостаточно профессиональной маскировки. А внутри не было положенного для скорых медицинского оборудования.