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Гинцбург сообщил о разработке препарата, подавляющего коронавирус

По его словам, имеющиеся сейчас лекарства оказываются бесполезны при тяжёлых формах ковида.

11 ноября, 01:03
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

В Национально-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывают лекарство, которое призвано подавлять распространение коронавируса в организме. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

"Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем", — приводит РИА "Новости" слова Гинцбурга.

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Он пояснил, что лекарственные средства, которые есть сейчас, недостаточно эффективны при тяжёлых формах ковида. Работа над препаратами в целом требует много времени.

Ранее Лайф сообщал, что учёные нашли универсальное антитело к разным коронавирусам. Найденная в образце крови пациента защитная частица действует на восемь различных штаммов CoViD-19, а заодно на атипичную пневмонию и ещё несколько инфекций.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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