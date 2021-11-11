Гинцбург сообщил о разработке препарата, подавляющего коронавирус

В Национально-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывают лекарство, которое призвано подавлять распространение коронавируса в организме. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

"Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем", — приводит РИА "Новости" слова Гинцбурга.

Он пояснил, что лекарственные средства, которые есть сейчас, недостаточно эффективны при тяжёлых формах ковида. Работа над препаратами в целом требует много времени.