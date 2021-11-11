Гинцбург сообщил о разработке препарата, подавляющего коронавирус
По его словам, имеющиеся сейчас лекарства оказываются бесполезны при тяжёлых формах ковида.
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В Национально-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывают лекарство, которое призвано подавлять распространение коронавируса в организме. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.
"Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем", — приводит РИА "Новости" слова Гинцбурга.
Он пояснил, что лекарственные средства, которые есть сейчас, недостаточно эффективны при тяжёлых формах ковида. Работа над препаратами в целом требует много времени.
Ранее Лайф сообщал, что учёные нашли универсальное антитело к разным коронавирусам. Найденная в образце крови пациента защитная частица действует на восемь различных штаммов CoViD-19, а заодно на атипичную пневмонию и ещё несколько инфекций.
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