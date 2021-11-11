Врач рассказал, как ковид будит в организме "немого убийцу"

Нередко постковидный синдром приводит к переменам в артериальном давлении. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Заурбек Шугушев. По его словам, болезнь может сделать из человека как гипертоника, так и гипотоника.

"Люди, у которых было высоченное давление, выписываются из COVID-стационара, и у них оказывается чуть ли не гипотония, низкое давление. Или наоборот: у людей было низкое давление, а становится неконтролируемо высокое", – сказал Заурбек Шугушев в интервью радио Sputnik.

Врач отмечает, что давление принято называть "немым убийцей". По его словам, дезадаптация давления легко превращает также человека с нормальным давлением в гипертоника. Это, в свою очередь приводит к дисфункции сосудистой стенки – эндотелия.

"Раньше это занимало годы, а при постковиде это может занимать недели. Очень часто это более злостная гипертония, которая приводит к более отрицательным моментам для сердца и сосудов. Возрастает риск инфаркта или инсульта", – предупредил Заурбек Шугушев.