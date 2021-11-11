ВОЗ предупредила о способности ковида вызвать вспышки другой болезни

Из-за пандемии CoViD-19 в 2020 году первую из двух инъекций вакцины от кори пропустили более 22 млн детей. Такая ситуация повышает риск возникновения вспышки этого заболевания в мире, говорится в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Вторую дозу вакцины получили лишь 70% детей, что значительно меньше необходимого для защиты населения 95-процентного охвата иммунизацией.

"В 2020 году более 22 млн детей пропустили первую дозу вакцины от кори. Это на 3 млн больше, чем в 2019 году, что представляет собой самое большое увеличение за последние два десятилетия и создаёт опасные условия для возникновения вспышек", — предупредили эксперты ВОЗ.

В целом эпидемиологическое наблюдение за корью в мире ослабло, считают авторы доклада. Так, в минувшем году в лаборатории было направлено наименьшее за 10 лет количество образцов биоматериала для проведения анализов. Слабые мониторинг, тестирование и информирование ставят под угрозу способность предотвращать вспышки этой крайне заразной болезни, уточняют ВОЗ и CDC. Крупные вспышки уже произошли в 26 странах, на которые пришлось суммарно 84% всех случаев кори в 2020 году. В 23 странах кампании по вакцинации были отложены из-за пандемии коронавируса.

"Плановая вакцинация должна быть защищена и усилена. В противном случае мы рискуем обменять одну смертоносную болезнь на другую", — предупредила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

При этом ВОЗ также подчёркивает, что важно провести как можно быстрее вакцинацию и от коронавируса. Но нужны дополнительные ресурсы, чтобы не был нанесен вред другим прививочным кампаниям.