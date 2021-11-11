СМИ: Ректор РГСУ уволена после проверки

Министерство науки и высшего образования РФ уволило Наталью Починок с поста ректора Российского государственного социального университета, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. По их словам, глава вуза написала заявление об уходе по собственному желанию.

Также информацию об этом увольнении изданию подтвердил проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров. По его словам, приказа он пока нет видел, "решение о временно исполняющем обязанности также не принято, это будет решено позднее".