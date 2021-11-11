СМИ: Ректор РГСУ уволена после проверки
Ранее сообщалось о нарушениях в деятельности вуза и недостатках в декларации самой Натальи Починок.
Наталья Починок. Фото ©ТАСС\Александр Рюмин
Министерство науки и высшего образования РФ уволило Наталью Починок с поста ректора Российского государственного социального университета, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. По их словам, глава вуза написала заявление об уходе по собственному желанию.
Также информацию об этом увольнении изданию подтвердил проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров. По его словам, приказа он пока нет видел, "решение о временно исполняющем обязанности также не принято, это будет решено позднее".
Лайф рассказывал, что Наталью Починок отстранили от должности в августе этого года. Тогда отмечалось, что в деятельности университета были выявлены нарушения. Также недостатки были обнаружены в её декларации.
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