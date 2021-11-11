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ЕСПЧ не поддержал требование Саакашвили о переводе в обычную больницу

Вместо этого суд обратился к самому грузинско-украинскому политику, призвав его отказаться от голодовки.

10 ноября, 22:46

Фото © Facebook / Михаил Саакашвили

Страсбургский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался поддержать требование о переводе заключённого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в обычную. Об этом заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе.

"Вместо того чтобы перевести его в гражданскую клинику государства, [ЕСПЧ] призвал сторону-заявителя прекратить голодовку", — написал Брегадзе в "Фейсбуке".

Он отметил, что власти Грузии до 24 ноября должны предоставить международному суду информацию о состоянии здоровья Саакашвили. В свою очередь, адвокат Ника Гварамия уточнил, что ЕСПЧ обязал руководство страны информировать суд обо всех медицинских вмешательствах.

Минюст не стал этапировать Саакашвили на заседание суда из-за опасения беспорядков

Минюст не стал этапировать Саакашвили на заседание суда из-за опасения беспорядков

"Суд также постановил, что медицинское обслуживание должно быть обеспечено, даже если Саакашвили прекратит голодовку. Факт, что Саакашвили голодает, международно признан, и мы этому рады", — сказал Гварамия.

Ранее Лайф рассказывал, что недовольные переводом Саакашвили в тюремную больницу заключённые учинили беспорядки. Осуждённые нецензурно ругались в адрес экс-президента и выражали протест включением-выключением света в камерах.

Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Позже специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Адвокат Саакашвили объяснил скандальные кадры.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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