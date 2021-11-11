ЕСПЧ не поддержал требование Саакашвили о переводе в обычную больницу

Страсбургский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался поддержать требование о переводе заключённого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в обычную. Об этом заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе.

"Вместо того чтобы перевести его в гражданскую клинику государства, [ЕСПЧ] призвал сторону-заявителя прекратить голодовку", — написал Брегадзе в "Фейсбуке".

Он отметил, что власти Грузии до 24 ноября должны предоставить международному суду информацию о состоянии здоровья Саакашвили. В свою очередь, адвокат Ника Гварамия уточнил, что ЕСПЧ обязал руководство страны информировать суд обо всех медицинских вмешательствах.

"Суд также постановил, что медицинское обслуживание должно быть обеспечено, даже если Саакашвили прекратит голодовку. Факт, что Саакашвили голодает, международно признан, и мы этому рады", — сказал Гварамия.