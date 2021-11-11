ЕСПЧ не поддержал требование Саакашвили о переводе в обычную больницу
Вместо этого суд обратился к самому грузинско-украинскому политику, призвав его отказаться от голодовки.
Фото © Facebook / Михаил Саакашвили
Страсбургский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался поддержать требование о переводе заключённого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в обычную. Об этом заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе.
"Вместо того чтобы перевести его в гражданскую клинику государства, [ЕСПЧ] призвал сторону-заявителя прекратить голодовку", — написал Брегадзе в "Фейсбуке".
Он отметил, что власти Грузии до 24 ноября должны предоставить международному суду информацию о состоянии здоровья Саакашвили. В свою очередь, адвокат Ника Гварамия уточнил, что ЕСПЧ обязал руководство страны информировать суд обо всех медицинских вмешательствах.
"Суд также постановил, что медицинское обслуживание должно быть обеспечено, даже если Саакашвили прекратит голодовку. Факт, что Саакашвили голодает, международно признан, и мы этому рады", — сказал Гварамия.
Ранее Лайф рассказывал, что недовольные переводом Саакашвили в тюремную больницу заключённые учинили беспорядки. Осуждённые нецензурно ругались в адрес экс-президента и выражали протест включением-выключением света в камерах.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Позже специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Адвокат Саакашвили объяснил скандальные кадры.
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