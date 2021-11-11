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Россиянам рассказали, как правильно подкармливать птиц зимой

Специалисты поделились перечнем продуктов, которые пернатым можно давать, и рассказали, какие им только навредят.

10 ноября, 22:35

Фото © Pexels

Зимняя подкормка птиц в Санкт-Петербурге начинается с 12 ноября и помогает сохранить жизнь птицам, которые остаются на холодный период в городе. В эту дату отмечается День Зиновия Синичника (Синичкин день). Кормить пернатых раньше или в бесснежную и тёплую для сезона погоду необходимости нет: это может только негативно сказаться на их миграции.

"Универсальным кормом большинства птиц являются семена подсолнечника. Они калорийны и хорошо усваиваются, что может стать хорошим источником энергии, особенно для мелких птиц. Главное, чтобы они не проходили термическую обработку и не содержали соли", цитирует пресс-службу Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга телеканал "Санкт-Петербург".

Такие же правила действуют и для остальных лакомств — к примеру, орехов, зерновых смесей, ягод, яблок и свиного сала. Продукты для подкормки должны быть свежими, без следов плесени. Давать птицам остатки еды, чёрный хлеб и сладости не нужно, это вредно для пернатых.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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